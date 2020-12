Nathalie Volk (23) erlaubte sich wohl einen fiesen Scherz auf Daniela Katzenbergers (34) Kosten. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ist momentan in aller Munde – die TV-Bekanntheit ist nämlich nicht mehr mit dem Unternehmer Frank Otto (63) liiert. Doch damit nicht genug: Nathalie hat schon einen neuen Mann an ihrer Seite – und zwar Timur A., einen Hells-Angels-Rocker. Im Netz teilt sie dementsprechend eine Menge Pärchen-Content – doch mittendrin disst sie auf einmal die Kultblondine!

In ihrer Instagram-Story teilt Nathalie ein Selfie und lässt ihre Follower abstimmen, ob diese dünne oder eher dicke Augenbrauen präferieren – offenbar bevorzugt ihre Fangemeinde jedoch einen nicht allzu dichten Haarwuchs oberhalb der Augen. Nathalie postet daraufhin ein eher unvorteilhaftes Bild der Katze – auffällig sind die kaum vorhandenen Augenbrauen. Ob Nathalie bloß einen Witz machen oder der Frau von Lucas Cordalis (53) gezielt einen Seitenhieb verpassen wollte, ist nicht ganz klar.

Daniela selbst nahm zu der Stichelei bislang noch keine Stellung – ob sie sich noch dazu äußern wird, bleibt abzuwarten. Meint ihr, Nathalies Post hat sich bewusst gegen Daniela gerichtet? Stimmt jetzt in der Umfrage ab!

Instagram / timur_akbulut_frontline Nathalie Volk und Timur A.

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk und Frank Otto im August 2020

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger

