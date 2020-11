Nathalie Volk (23) hat tatsächlich einen neuen Partner! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin war eigentlich mit dem Millionär Frank Otto (63) liiert. Die beiden hatten nicht nur Hochzeits-, sondern auch Babypläne. Vor wenigen Wochen sorgte die Brünette dann allerdings mit einem Foto für Schlagzeilen, auf dem sie mit dem Hells-Angels-Rocker Timur A. posiert. Nun bestätigte Nathalie: Sie und Frank sind getrennt, stattdessen datet sie jetzt Timur!

"Timur und ich sind ein festes Paar", erklärte die 23-Jährige gegenüber Bild. Im September hatte sie noch behauptet, die beiden seien bloß gute Freunde. Inzwischen ist daraus aber offenbar mehr geworden. "Geld ist nicht alles und ich werde in diesem und im nächsten Leben alles, was ich habe, für Timur aufgeben, weil er mir zeigt, was Liebe ist und ich mich beschützt bei ihm fühle", schwärmte sie über den neuen Mann an ihrer Seite. Nathalie lebt bereits seit einem Monat bei ihrem Liebsten in der Türkei.

Trotz der Trennung fließt offenbar kein böses Blut zwischen Nathalie und ihrem Ex. "Frank und ich sind trotzdem gute Freunde und Businesspartner. Er glaubt an mich und möchte mich weiterhin als Künstlerin fördern", erklärte die Schauspielerin.

Anzeige

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk und Frank Otto im August 2020

Anzeige

Getty Images Nathalie Volk im Jahr 2014

Anzeige

ActionPress Nathalie Volk und Frank Otto im Oktober 2017 in Hamburg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de