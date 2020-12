Ross Antony (46) spricht jetzt offen über ein schlimmes Erlebnis in seinem Leben. Seit 20 Jahren ist der ehemalige Bro'Sis-Star mit Paul Reeves (46) zusammen, seit 2006 sind sie verheiratet. In einem Interview erinnert sich der TV-Star jetzt an einen Schockmoment im September zurück: Während sich Ross im Rahmen eines Auftritts bei Dreharbeiten befand, befand sich sein Partner zu Hause in einer sehr bedrohlichen Situation – es bestand sogar Lebensgefahr.

"Paul hatte mir schon am Tag zuvor gesagt, dass er große Schmerzen hat, aber ich habe nur geantwortet, er solle eine Tablette nehmen", erklärt der Ross im Gespräch mit Schlager.de. Als er in Leipzig bei der Show "Schlagerparty" gewesen sei, habe ihn sein Mann dann auf einmal angerufen: "Paul rief mich von zu Hause an und sagte: 'Ich kann nicht mehr laufen. Ich liege auf dem Boden und muss den Rettungswagen rufen.'" Die Tür ihres Hauses habe sich per Smartphone öffnen lassen – so konnte Paul die Sanitäter glücklicherweise hereinlassen.

Im Krankenhaus sei dem Sänger ein Blinddarmdurchbruch diagnostiziert werden, der durchaus tödlich verlaufen kann. "Ich bin sofort ins Auto gesprungen und habe es irgendwie geschafft, in sechs Stunden von Leipzig nach Siegburg zu fahren, um an seiner Seite zu sein. Ich hatte solche Angst um Paul wie noch nie", schildert Ross rückblickend. Mittlerweile gehe es seinem Partner aber wieder gut.

Anzeige

Mohssen Assanimoghaddam/Getty Images Ross Antony beim "Internationalen Schlagerfest"

Anzeige

Florian Ebener/Getty Images Paul Reeves and Ross Antony bei der Premiere von "Bodyguard - Das Musical"

Anzeige

Instagram / rossantonycom Ross Antony, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de