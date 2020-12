Dieser Schriftzug wird Sofia Richie (22) nun bis an ihr Lebensende begleiten. Das eine oder andere Bildchen ziert bereits Sofias Haut – nun ist ein weiteres hinzugekommen. Das Model präsentiert stolz im Netz, dass es sich erneut hat tätowieren lassen. Bei dem Tattoo handelt es sich um ein simples Wort, das für Sofia allerdings große Bedeutung hat: Es hat etwas mit ihrem Papa und Sänger Lionel Richie (71) zu tun.

Die Ex von Keeping up with the Kardashians-Star Scott Disick (37) zeigt die bedeutsame Tätowierung auf einem Schnappschuss in ihrer Instagram-Story. In ihrem Nacken ist das Wort "Bird" zu lesen, was ins Deutsche übersetzt Vogel heißt. Was hinter den fein säuberlich gestochenen Buchstaben steckt? "Mein Spitzname in Papas Handschrift", schreibt die 22-Jährige und klärt somit das Rätsel um ihre neueste Body-Modifizierung auf.

Ob sie sich das Tattoo auf den Bahamas hat stechen lassen? Dort urlaubte Sofia schließlich bis vor Kurzem und hielt ihren Trip auf etlichen Bildern fest, die sie auf ihrem Profil veröffentlichte. Neben der malerischen Kulisse schindet wohl vor allem eines Eindruck bei ihren Followern: ihr stählernes Sixpack.

Instagram / sofiarichie Lionel und Sofia Richie, Oktober 2020

Instagram / sofiarichie Sofia Richie im Dezember 2020

Instagram / sofiarichie Sofia Richie im November 2020

