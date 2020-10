Wow, da kann man echt neidisch werden! Sofia Richie (22) macht kein Geheimnis aus ihrem super durchtrainierten Körper. Im Netz postet die Tochter von Lionel Richie (71) hin und wieder sehr freizügige Bilder. Ihre Fans kommen gar nicht mehr aus dem Staunen heraus und auch ihre prominenten Kollegen überhäufen die Beauty regelmäßig mit Komplimenten. Auf aktuellen Fotos bringt Sofia ihr Sixpack mal wieder eindrucksvoll zur Geltung!

Laut Mail Online war die Influencerin zusammen mit einer Freundin auf dem Weg zu einem Yogakurs in West Hollywood. Ihren Körper setzte sie dabei in engen schwarzen Leggins und einem kurzen roten Crop-Top perfekt in Szene und bewies, dass sich hartes Training definitiv auszahlt.

Ob die 22-Jährige ihrem Ex Scott Disick (37) wohl zeigen wollte, was ihm entgeht? Im August haben die beiden ihre Beziehung nach über zwei Jahren endgültig beendet. Während der Reality-TV-Star schon wieder mit einem anderen Model bei einem Date gesichtet wurde, ist es in Sofias Liebesleben aktuell eher ruhig. "Sofia ist momentan nicht daran interessiert, auf Dates zu gehen", wissen Insider.

Instagram / sofiarichie Sofia Richie im Oktober 2020

Instagram / sofiarichie Sofia Richie, Model

MEGA Scott Disick und Sofia Richie, Juli 2020

