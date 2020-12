Erfolgreiche Songs, eine Verlobung und spannende TV-Auftritte – 2020 scheint das Jahr von Sarah Lombardi (28) gewesen zu sein! Erst vor wenigen Wochen war die Sängerin zur Siegerin der beliebten Musikshow The Masked Singer gekürt worden – seit Kurzem sitzt sie außerdem in der Jury des neuen Formats Pretty in Plüsch. Als wäre das nicht schon genug, hat sie nun auch noch eine Überraschung für ihre Fans im Gepäck. Nach dem Duft-Erfolg von 2019 brachte sie jetzt zwei weitere Parfums auf den Markt!

"Celebrate Life" und "Celebrate Love" heißen die neuen Düfte, die seit Kurzem in den Regalen der Drogeriemärkte stehen. Im Promiflash-Interview verrät Sarah, was für sie ein gutes Parfum mitbringen muss: "Ich finde, der erste Eindruck ist eigentlich immer der wichtigste [...]. Ich mag gerne süße Düfte, die aber auch nicht zu süß sein sollten. Das ist so mein Geschmack. Aber wichtig ist mir natürlich auch, dass die Düfte gut bei meinen Followern ankommen." Und das tun sie, denn bislang habe die Musikerin nur gutes Feedback von ihrer Community bekommen.

Auch Sarahs Verlobter Julian Büscher (27) sei von den Kreationen seiner Partnerin ganz angetan. "Die Düfte kommen zu Hause sehr gut an. Das freut mich auch", verrät die 28-Jährige. Parfums seien übrigens nicht nur was für Frauen, wie sie lachend klarstellt: "Ich mag das schon, wenn jemand gut riecht. Ich mag das an mir selbst, aber auch an meinem Partner. Besonders maskuline Düfte finde ich klasse. Ich finde es ganz schön, wenn man ins Auto steigt und einem eine Duftwolke entgegenkommt."

