Sarah Lombardis (27) Fans können ab sofort so duften wie ihr Idol! Die einstige DSDS-Finalistin ist schon lange nicht mehr nur als Sängerin erfolgreich. Bei Dancing on Ice und Let's Dance bewies sie eindrucksvoll, wie hart sie auch körperlich arbeiten und glänzen kann. In der aktuellen Das Supertalent-Staffel feiert sie sogar ihr Jury-Debüt und darf über die Zukunft von Nachwuchstalenten entscheiden. Jetzt legt Sarah noch eins drauf – sie ist unter die Parfum-Entwicklerinnen gegangen und hat zwei neue Duftnoten auf den Markt gebracht.

Im Promiflash-Interview erklärte die "Genau hier"-Interpretin jetzt, wie es dazu kam: "Ich habe irgendwann im Sommer eine Umfrage bei meinen Fans gestartet, weil ich mir unbedingt ein eigenes Produkt gewünscht habe. Ein eigener Duft war auf Platz eins. Und das ist etwas, was ich mir auch selbst sehr gut vorstellen konnte." Sarah habe dann bei der Kreation der Düfte mitgewirkt und ihre Vorstellungen genau beschrieben: Vor allem holzige Nuancen seien ihr Ding. "Dann war es so, dass zwei Duftproben wirklich so unterschiedlich waren – aber beide genau meins", offenbarte sie. Also habe die 27-Jährige sich einfach dazu entschieden, zwei Parfums daraus zu machen.

Die Qual der Wahl hat Sarah dabei nicht, wie sie im Promiflash-Interview ausplauderte: "Ich kombiniere meine Düfte zum Beispiel super gerne auch zusammen. Ich probiere mich da jeden Tag aus." Der Musikerin habe die neue Aufgabe so sehr gefallen, dass sie sich sogar vorstellen könne, in Zukunft noch weitere Düfte und andere Beauty-Produkte auf den Markt zu bringen.

Actionpress/ Thomas Burg Sarah Lombardi bei "Das Supertalent"

Anzeige

Ot, Ibrahim / ActionPress Sarah Lombardi in Hamburg

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de