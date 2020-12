Nach über 20 Jahren Ehe wurden die Strictly Come Dancing-Stars Ola (38) und James Jordan (42) Anfang des Jahres zum ersten Mal Eltern. Im Februar teilte das Paar die fröhlichen Nachrichten, dass die Profitänzerin ein gesundes Mädchen auf die Welt gebracht hat. Seit die kleine Ella auf der Welt ist, hat sich das Leben ihrer Mutter komplett geändert. Ola verriet nun, dass sie seit der Geburt Probleme hatte, ihre Tochter zu stillen.

"Egal was ich versucht habe oder wie viele Hebammen mir ihre Hilfe angeboten haben, ich konnte nicht genug Milch produzieren, um mein Baby zu ernähren", enthüllte die 37-Jährige in einem Instagram-Post. Trotz Stillhütchen und Milchpumpe konnte die frischgebackene Mama das Problem nicht lösen. Unter ihrem neusten Foto erklärte Ola: "Ich habe ein paar Monate durchgehalten, bis mir klar wurde, dass es niemals funktionieren wird. Ich war so enttäuscht und es hat mich wirklich verärgert."

Ola habe es geholfen zu wissen, dass viele andere Frauen mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben. "Es war die lohnendste Erfahrung aller Zeiten, aber es war entmutigend und verwirrend", beschrieb die junge Mutter. Zusätzlich dazu belastete die Beauty außerdem die Tatsache, dass sie ihre Familie aufgrund des Lockdowns nicht um sich haben konnte.

Getty Images Ola Jordan in London 2018

Instagram / olajordan Ola Jordan mit ihrer Tochter Ella

Instagram / olajordan Ola Jordan und ihre Tochter Ella im April 2020

