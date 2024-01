Ola und James Jordans Tochter (3) hat ein Loch im Herzen!

Ist das etwa der Grund? Die Strictly Come Dancing-Stars Ola (41) und James Jordan (45) sind die gemeinsamen Eltern der kleinen Ella. Und die bereitete dem Paar zuletzt große Sorgen, da sie mit hohem Fieber ins Krankenhaus gebracht werden musste. Dabei scheinen die Ärzte die Ursache für ihre gesundheitlichen Probleme zu kennen: Ola und James’ Töchterchen Ella hat ein Loch im Herzen!

Gegenüber Hello verrät ihre Mutter: "Bei Ella wurde vor ein paar Jahren ein Herzgeräusch diagnostiziert. Kurz vor ihrem zweiten Geburtstag war sie im Krankenhaus und der Arzt sagte: [...] ’Da ist ein kleines Loch, das noch einmal von einem anderen Arzt überprüft werden muss.'" Dies sei der Grund für Ellas Anfälligkeit für Infektionen der Atemwege. "Uns wurde gesagt, dass sie nichts tun können, wenn sie ein Loch im Herzen hat, bis sie älter und stärker ist. Also schlugen sie vor, dass wir warten", erklärt James.

Dass die liebevollen Eltern in schweren Momenten für ihren Sprössling sorgen, zeigten sie bereits in der Vergangenheit: Als die kleine Ella knapp zwei Monate alt war, erstickte sie nämlich fast an ihrem eigenen Speichel. Daraufhin hatte das Paar unverzüglich einen Krankenwagen gerufen und verhinderte somit das Schlimmste.

Anzeige

Instagram / jamesjordan1978 James Jordans Tochter Ella im Dezember 2023

Anzeige

Instagram / jamesjordan1978 "Strictly Come Dancing"-Star James Jorden und Tochter Ella

Anzeige

Instagram / olajordan James und Ola Jordan, Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de