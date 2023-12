James und Ola Jordans Tochter (3) mit hohem Fieber in Klinik

James Jordan (45) und seine Frau Ola Jordan (41) sind in großer Sorge! Die Strictly Come Dancing-Stars durfte vor über drei Jahren ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen: Im Februar 2020 erblickte ihre Tochter namens Ella das Licht der Welt. Seither ist die Kleine der ganze Stolz der britischen Profitänzer. Doch im Moment macht das sonst so fröhliche Kleinkind seinen Eltern Sorgen. James und Olas Töchterchen Ella liegt nämlich mit hohem Fieber im Krankenhaus.

Auf seinem Instagram-Profil teilt James einige Schnappschüsse, die Ella in der Klinik zeigen. Dazu erklärt der besorgte Papa: "Meine kleine Kämpferin! Wir sind immer noch im Pembury-Krankenhaus – aber nach fünf Tagen und langen Nächten, in denen sie mit extrem hohem Fieber gekämpft hat, hat sie endlich die Kurve gekriegt." Zwischenzeitlich habe sie über 40 Grad Fieber gehabt. Bei Untersuchungen habe sich dann herausgestellt, dass sie sowohl eine Atemwegsinfektion als auch eine Mandelentzündung hat.

James und Ola geben sich offensichtlich Mühe, ihrer Tochter den Krankenhausaufenthalt so angenehm wie möglich zu machen. Auf den Schnappschüssen ist beispielsweise zu sehen, dass die TV-Stars Ella einen Teddybär und ein iPad mitgebracht haben. Und auch die Krankenschwestern seien laut James "fürsorglich und lustig."

Instagram / jamesjordan1978 James Jordan mit seiner Tochter Ella, November 2023

Instagram / olajordan James und Ola Jordan, Oktober 2022

Instagram / jamesjordan1978 James Jordans Tochter Ella im Dezember 2023

