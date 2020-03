Seit 20 Jahren gehen Ola und James Jordan gemeinsam durchs Leben. Ganze 17 davon sind sie bereits Mann und Frau und erst im vergangenen September überraschten die Strictly Come Dancing-Stars ihre Fans mit der Nachricht, dass sie Eltern werden. Vor einigen Wochen war es dann so weit: Ola brachte eine gesunde Tochter zur Welt. Jetzt verraten die beiden endlich den Namen ihres Nachwuchses.

Dieses kleine Geheimnis erzählten sie in einem Interview mit dem Hello!-Magazin. Ihre Kleine hört auf den Namen Ella. "Wir hatten in der ersten Woche keinen Namen – sie war nur 'Baby', unser kleiner Munchkin", meinte Ola in dem Gespräch. Es sei ein erstaunliches und gleichzeitig überwältigendes Gefühl gewesen, da sie sich schon lange ein Kind gewünscht haben: "Wir hatten ein schönes Leben, aber das macht uns so viel glücklicher als alles andere."

"Dies ist ohne Zweifel der beste Moment unseres Lebens. Ola hat mir das wertvollste Geschenk gegeben", schwärmte James. Die Geburt seiner Tochter habe die Art und Weise, wie er die Welt sehe, völlig verändert. Drei Jahre hatte es gedauert, bis die 37-Jährige endlich schwanger war – und das schließlich dank künstlicher Befruchtung.

