James und Ola Jordan besorgt: Tochter wieder im Krankenhaus

James (45) und Ola Jordan (41) müssen wieder um ihre Tochter bangen. Zusammen haben die Strictly Come Dancing-Stars ihr dreijähriges Mädchen Ella. Im Dezember vergangenen Jahres versetzte die Kleine ihre Eltern in Sorge: Die Profitänzer mussten sie mit hohem Fieber ins Krankenhaus bringen. Die Ärzte stellten ein Loch in ihrem Herzen fest. Nun müssen James und Ola wieder mit Ella in die Notaufnahme.

Bei Instagram teilt James ein Bild seiner Tochter auf einem Krankenhausbett. "Was für ein schrecklicher Tag. Angefangen mit Ella, die sich in den frühen Morgenstunden vom vielen Husten übergeben hat", schildert der Brite. Um 9 Uhr seien sie mit ihrer Kleinen zum Arzt und von dort direkt weiter ins Krankenhaus gefahren, wo weitere Tests gemacht werden mussten. "Wie auch immer – wir sind alle gerade nach Hause gekommen, fühlen uns aber mental ausgelaugt", erklärt er weiter. Doch damit nicht genug: Mit dem ersten Blick auf sein Handy wurde er über den Tod seines Freundes und "Strictly Come Dancing"-Kollegen Robin Windsor (✝44) informiert.

Der Tod des Profitänzers Robin wurde vergangenen Dienstag bekannt. "Er hinterlässt eine Lücke in unseren Herzen, die nie gefüllt werden kann, aber unsere wunderbaren Erinnerungen werden immer bleiben", hieß es in einem Statement seines Managements gegenüber The Sun. Zu den Todesumständen des 44-Jährigen ist bisher nichts bekannt.

Instagram / jamesjordan1978 James und Ola Jordans Tochter Ella, Februar 2024

Instagram / olajordan Ola und James Jordan bei Date-Night

Getty Images Robin Windsor im Februar 2016

