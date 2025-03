Ola und James Jordan sprechen über tragische Fehlgeburt

James Jordan (46) und Ola Jordan (42), bekannt aus der BBC-Tanzshow "Strictly Come Dancing", haben in einem bewegenden Interview über ihre emotionale IVF-Reise gesprochen. Die In-Vitro-Fertilisation (IVF) ist eine Befruchtung, die in einem Reagenzglas durchgeführt wird. Das Paar ist seit 2003 verheiratet und hatte zunächst über Jahrzehnte versucht, auf natürlichem Wege Kinder zu bekommen. Im Jahr 2020 konnten sie mit Hilfe der künstlichen Befruchtung ihre Tochter Ella begrüßen. Doch ein erneuter Versuch, ein weiteres Kind durch IVF zu bekommen, endete tragisch in einer Fehlgeburt. "Es war sehr herzzerreißend, niederschmetternd", sagte Ola laut Mirror UK im Gespräch in Vanessa Feltz' neuer Show.

Das Paar, das gemeinsam viele Jahre auf der Tanzfläche und im Leben verbracht hat, erklärte, dass Ärzte Ola nach der Fehlgeburt nur eine geringe Chance von fünf Prozent gaben, mit weiteren IVF-Versuchen ein gesundes Baby zu bekommen. Trotzdem sprechen die beiden offen über ihre Erfahrungen, um anderen Paaren in ähnlichen Situationen Mut zu machen. Ola erzählte weiter, dass sie und James während ihrer aktiven Karriere in der Show keinen Druck verspürten, eine Familie zu gründen. Erst nach Jahren begannen sie aktiv, es zunächst natürlich zu versuchen. Doch erst mit Unterstützung von IVF wurde ihr Wunsch nach einem Kind erfüllt, wofür sie sehr dankbar sind.

Neben ihrer Karriere und den Herausforderungen bei der Familienplanung teilen die beiden auch viel über ihr Leben mit Tochter Ella. Ola beschreibt sie als "sehr lustig, frech und einfach wunderbar". James ließ damals in einem Post durchblicken, wie glücklich ihn die Geburt seiner Tochter gemacht hat, indem er schrieb: "Ich bin der glücklichste Mann der Welt." Leider hatte Ella im vergangenen Jahr mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, wodurch das Paar die gemeinsame Zeit umso mehr zu schätzen wusste. Trotz aller Hürden bleiben sie als Paar stark und zeigen mit ihrer offenen Art sowohl Verletzlichkeit als auch Hoffnung. "Es ist besser, darüber zu reden", betonte Ola im Interview.

Instagram / jamesjordan1978 "Strictly Come Dancing"-Star James Jorden und Tochter Ella

Instagram / olajordan James und Ola Jordan, Oktober 2022