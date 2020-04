James Jordan (41) möchte noch einmal Vater werden. Seit 17 Jahren ist der ehemalige "Strictly Come Dancing"-Star mit seiner Frau Ola Jordan verheiratet. Gemeinsam haben die beiden Ende Februar ihren ersten Nachwuchs bekommen. Knapp einen Monat haben sie gebraucht, um sich auf den Namen Ella für ihre Tochter zu einigen. Jetzt verriet James sogar, dass er noch mehr Kinder mit seiner Frau haben möchte.

"Ich freue mich, es noch mal zu probieren", scherzte James jetzt gegenüber Hello!. Durch die Geburt ihres Kindes habe er sich erneut in seine Frau verliebt und habe nun besonders großen Respekt vor ihr, als Frau und als Mutter. Auch Ola ist nicht abgeneigt davon, erneut schwanger zu werden. "Mal sehen, was das Leben bringt. Aber für Ella wäre es wunderbar, eine kleine Schwester oder einen kleinen Bruder zu haben", verriet sie.

Auch wenn die beiden momentan überaus glücklich mit ihrem Neugeborenen sind, hatte James erst kürzlich einen Schicksalsschlag erleiden müssen. Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr musste sein Vater Alan wegen eines Schlaganfalls ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Anzeige

Instagram / jamesjordan1978 Ella Jordan, die Tochter von James und Ola Jordan im April 2020

Anzeige

Instagram / olajordan Ola und James Jordan

Anzeige

Getty Images Ola und James Jordan bei den The Sun Military Awards in London



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de