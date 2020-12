Hat Felix Leßmeister bei den deutschen Fernsehzuschauern einen bleibenden Eindruck hinterlassen? Anfang des Jahres hatte der einstige DSDS-Kandidat für einen skurrilen TV-Moment gesorgt: Während sich Moderator Steffen Hallaschka (48) bei Stern TV mit den Ex-Dschungelcamperinnen Olivia Jones (51) und Evelyn Burdecki (32) unterhalten hatte, hatte er das Gespräch gecrasht, um sich offenbar für die nächste Dschungelcamp-Staffel zu bewerben. Doch wie erging es Felix eigentlich nach seinem unerwünschten "Stern TV"-Besuch? Promiflash hat bei dem damaligen Unruhestifter nachgefragt...

"Kurz nach meinem Auftritt bei 'Stern TV' habe ich natürlich viel Feedback von einigen Usern bekommen", berichtete Felix im Promiflash-Interview. Er sei daraufhin nicht nur unter anderem bei Jan Böhmermanns (39) Show "ZDFneo" zu Gast gewesen, sondern auch von einigen "Stern TV"-Zuschauern in der Öffentlichkeit erkannt worden. "Es ist ein schönes Gefühl, auf die Straße zu gehen und erkannt zu werden", schwärmte er von diesen Erlebnissen.

An seinem großen Traum, ins Dschungelcamp zu ziehen, habe sich aber bislang nichts geändert – ganz im Gegenteil: Er wünsche sich, an der geplanten Ersatzshow teilzunehmen, um sich in diesem Rahmen einen Platz für das Dschungelcamp 2022 zu sichern. "Ich will an meine persönlichen Grenzen gehen, Dschungelprüfungen machen, möglichst viele Sterne sammeln, mich besser kennenlernen und habe sicherlich auch viele Geschichten zu erzählen", betonte er.

Getty Images Steffen Hallaschka im Juni 2019 in Köln

Privat Felix Leßmeister, bekannt als "Stern TV"-Flitzer

Privat Felix Leßmeister, Ex-DSDS-Kandidat

