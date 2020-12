Endlich war Helene Fischer (36) wieder live und vor allem singend im Fernsehen! Die Fans mussten in diesem Jahr nämlich stark sein: Wegen der anhaltenden Gesundheitskrise wurde ihre beliebte XXL-Weihnachtsschlagershow bereits Ende September gecancelt. Ende Oktober war die "Atemlos"-Interpretin nach einer langen kreativen Auszeit erstmals wieder bei der Goldenen Henne im TV zu sehen. Die Gesangsstimme packte sie dabei allerdings nicht aus. Dafür performte sie aber jetzt bei der "Ein Herz für Kinder"-Spendengala gleich zwei Lieder auf der Bühne!

Zunächst gab die Sängerin in edler Glitzerrobe zusammen mit Andrea Bocelli (62) "The Prayer" in der Show zum Besten, die im ZDF aus Berlin Adlershof übertragen wurde. Nach dem gelungenen Gesangs-Comeback saß Helene am Spendentelefon und beglückte so sicher auch einige der Anrufer. Doch auch Tränchen flossen bei der 36-Jährigen: Vor fünf Jahren lernte sie die damals siebenjährige, an Krebs erkrankte Sontje im Rahmen von "Ein Herz für Kinder" kennen, die beiden hielten auch nach dem Treffen Kontakt. Am Samstag kam es zur Überraschung für die Ex-Partnerin von Florian Silbereisen (39), denn Sontje und sie sahen sich wieder: "Wie gesund und schön du aussiehst!", freute sich Helene mit feuchten Augen.

Doch das sollte noch nicht alles gewesen sein! Zum großen Finale der Gala ließ sich Helene nicht lumpen und schmetterte mit der Ballade "Never Enough" ein zweites Lied auf der Bühne – dieses Mal solo! Schließlich hatte sie noch eine schöne Nachricht zu verkünden, denn am ersten Weihnachtsfeiertag können sich ihre Fans immerhin auf ein Best-of der schönsten Momente ihrer Xmas-Sendung freuen. "Es war wahnsinnig traurig, dass wir keine Show wie sonst feiern können. Aber ich habe mich zurückgezogen und es wird nun ein wunderschönes Best-of geben. Das wird für mich eine sehr emotionale Zeitreise sein", weckte sie sicherlich die Vorfreude der Zuschauer.

Getty Images Helene Fischer bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2020

