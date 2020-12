Das Vereinigte Königreich hat eine neue Dschungelkönigin – oder besser gesagt: Burgkönigin! Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage fand das diesjährige UK-Dschungelcamp nicht wie gewöhnlich in Australien, sondern in Wales statt. Schauplatz für das Reality-TV-Spektakel war die schaurige Burg Gwrych Castle, wo ursprünglich auch die kommende deutsche Staffel gedreht werden sollte. Deshalb trägt die diesjährige Gewinnerin auch diesen neuen Titel: TV-Moderatorin Giovanna Fletcher (35) ist die erste "Queen of the Castle"!

Das berichtet nun das britische Onlinemagazin The Sun. Die Autorin stand gemeinsam mit Star-Radiosprecher Vernon Kay und DJ Jordan North im Finale – wo die drei noch mal bei ein paar harten Challenges auf die Probe gestellt wurden: Giovanna musste unter anderem fermentierte Eier, Schafshoden und einen Bullenpenis essen. Doch die Tortur sollte sich lohnen, am Ende bekam die Schauspielerin mit Abstand die meisten Anrufe – zu ihrem großen Erstaunen!

"Ich kann einfach nicht glauben, dass die Leute tatsächlich zum Telefon gegriffen und für mich abgestimmt haben. Ich kann es nicht glauben, es war die erstaunlichste Erfahrung", beteuerte Giovanna direkt nach der Siegesverkündung. Wie auch in der deutschen Version wurden ihr schließlich Dschungelkrone und -Zepter überreicht. Jedoch nicht von Vorjahressiegerin Jacqueline Jossa – das ließen die aktuellen Abstandsbestimmungen nicht zu.

Anzeige

Getty Images Gwrych Castle, Location des UK-Dschungelcamps

Anzeige

Instagram / mrsgifletcher Giovanna Fletcher, TV-Moderatorin

Anzeige

Getty Images Giovanna Fletcher bei einem Interview in London im Februar 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de