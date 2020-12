Hannah Spearritt teilt überraschende Babynews! Die einstige Sängerin der englischen Popband S Club 7 wurde vor zwei Jahren zum ersten Mal Mutter. Die Musikerin brachte eine Tochter mit dem Namen Téa zu Welt. Nun enthüllte die Britin völlig unerwartet, dass sie in den vergangenen Monaten erneut von ihrem Partner Adam Thomas schwanger war: Hannah hat jetzt zum zweiten Mal ein Mädchen geboren!

Gegenüber Hello! erzählte die "Don’t Stop Movin’"-Interpretin, dass sie und ihr Partner sich dazu entschieden haben, über ihre Schwangerschaft Stillschweigen zu bewahren. Doch jetzt sei es an der Zeit, die aufregenden Neuigkeiten mit der Öffentlichkeit zu teilen. "Ich wollte immer mehr als ein Kind haben", verriet die 39-Jährige im Interview. Es sei also nur noch eine Frage der Zeit gewesen, bis die kleine Téa ein Geschwisterchen willkommen heißen durfte.

Im Gespräch mit dem Newsportal verriet die Zweifach-Mutter auch den Namen ihrer zweiten Tochter: Tora. Wie einigten sich die Eltern auf den Namen ihres zweiten Kindes? Zum einen musste er zum Namen ihrer Tochter Téa passen, erklärte Hannah. Außerdem sei Tora die weibliche Form des Namens Thor, der so viel wie "Donner" bedeutet. "Momentan macht sie ihrem Namen noch keine Ehre", spaßte Hannah und verwies dabei auf ihr schlafendes Baby.

Instagram / hannahspearritt Adam Thomas und Hannah Spearritt

Instagram / BqGewflHZnk Hannah Spearritt, November 2018

ActionPress Hannah Spearritt auf der Comic Con in Berlin, 2017

