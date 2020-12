Hannah Spearritt (39) verrät Baby-Details! Vergangenen Sonntag wartete eine Riesenüberraschung auf die Fans der ehemaligen S Club 7-Sängerin: Die Musikerin plauderte aus, dass sie heimlich schwanger gewesen ist – und ein zweites Kind mit ihrem Partner Adam Thomas bekommen hat! Mit Baby Tora hat ihre Erstgeborene Taya nun also ein Geschwisterchen. In einem Interview sprach Hannah jetzt offen über ihren neuen Familienalltag zu viert.

Offenbar genießen die Eltern es in den vollsten Zügen, wieder ein Baby im Haus zu haben: "Sie ist so ein süßes Ding! Ich hatte schon ganz vergessen, was für kleine Geräusche sie die ganze Zeit machen. Es ist toll, wieder ein Neugeborenes zu haben", schwärmte Hannah gegenüber Hello!. Bisher sei die Kleine auch sehr entspannt und würde hauptsächlich schlafen.

Und wie kommt ihre Erstgeborene mit dem Familienzuwachs zurecht? "Taya ist einfach nur zauberhaft mit ihr – sie ist ganz sanft", betonte die stolze Mama. "Ich bin mir sicher, sie werden mal eine sehr enge Verbindung haben. Ich hoffe, sie werden später immer füreinander da sein."

Anzeige

Instagram / hannahspearritt Adam Thomas und Hannah Spearritt

Anzeige

Getty Images Hannah Spearritt in London, 2014

Anzeige

Instagram / hannahspearritt Hannah Spearritt mit ihrer Tochter Taya

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de