Ende der 90er und Anfang der 2000er feierte die Band S Club 7 große Erfolge. Mit Hits wie "Never Had a Dream Come True" oder "Bring It All Back" sorgten sie für Ohrwürmer. Paul Cattermole (42) und Hannah Spearritt waren damals das Traumpaar der siebenköpfigen Band. Doch die beiden hatten sich nicht ganz normal kennen und lieben gelernt – sie wurden buchstäblich zu ihrem Glück gezwungen!

Das verriet Paul jetzt in einem Interview mit The Guardian's G2: Es habe damals "in ihrem Vertrag gestanden", dass er und Hannah zum Pärchen werden müssten, erklärte er nun Jahre später. Sie wären in die öffentliche Beziehung "hineingezwungen" worden. "Es hat sich nicht so angefühlt, weil ich ziemlich schnell in die Rolle hineingewachsen bin. Ich fand sie großartig", stellte der Sänger klar. Trotzdem betonte der heute 42-Jährige, dass die Beziehung zwischen den beiden nicht ganz natürlich entstanden sei.

Paul und Hannah hatten sich von 2001 bis 2006 gedatet, obwohl er S Club 7 2002 verlassen hatte. 2015 war das Pärchen ein zweites Mal einige Monate zusammen, trennte sich allerdings im November desselben Jahres erneut. Zuletzt kamen Gerüchte auf, ihre alte Band könnte wieder gemeinsam auftreten.

