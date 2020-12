Die Fans dürfen sich auf neue Musik von S Club 7 freuen! Die siebenköpfige Band hatte in den späten 90er- und frühen 2000er-Jahren große Erfolge gefeiert und war bekannt für Sommerhits wie "Reach" und "Bring It All Back". 2003 hatte sich die Band dann jedoch aufgelöst. Nachdem ein Comeback-Versuch 2014 nur von kurzer Dauer gewesen war, gab es im vergangenen Jahr Gerüchte um eine zweite Reunion – und tatsächlich: S Club 7 wollen sich 17 Jahre nach ihrem Megahype wieder zusammentun!

In einem Gespräch mit dem Blatt The Sun erklärt Ex-Bandmitglied Tina Barrett (44), dass sie und ihre ehemaligen Kollegen Jon Lee (38), Rachel Stevens (42), Jo O'Meara (41), Hannah Spearritt (39), Bradley McIntosh (39) und Paul Cattermole (43) sich einig sind: "Wir wollen auf jeden Fall wieder etwas Neues zusammen machen!", so die 44-Jährige. Da sie nun alle älter seien, würden sie jedoch nicht an ihre ehemaligen Teenie-Sounds anknüpfen wollen, sondern Musik aufnehmen, die besser widerspiegele, wie sie jetzt sind.

"Ich habe mit wirklich jedem einzelnen gesprochen und ich denke, wir sind alle bereit", verrät Tina. Nun sei nur noch wichtig, dass sie ihren Plan auch in die Tat umsetzen und sich koordinieren würden – die Brünette ist aber zuversichtlich: "Ich bin mir sicher, dass es passieren wird!"

Getty Images Die Mitglieder von S Club 7

Getty Images Hannah, Jon, Bradley, Tina, Paul, Rachel und Jo von S Club 7

Getty Images Sängerin Tina Barrett bei einer Pressekonferenz in London

