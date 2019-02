Kleines Kind mit großem Namen! Im Dezember 2018 hat Hannah Spearritt ein Mädchen zur Welt gebracht. Die Tochter von ihr und Langzeitfreund Adam Thomas folgt auf eine Fehlgeburt im Jahr 2014. Doch nun ist das Baby-Glück umso größer. Ebenso wichtig war daher auch die Namensfindung für den Nachwuchs. Die haben sich die beiden Schauspieler ganz offenbar nicht leicht gemacht, aber trotzdem einen Konsens gefunden: Ihr Töchterchen heißt nun Téa Thomas-Spearritt!

"Ihr Name ist ein harter Brocken. Wir haben versucht zu schauen, ob wir unsere Namen kombinieren können, und wir haben uns 'Spearas' ausgedacht, aber das klang nicht schön!", erklärte der S Club 7-Star dazu gegenüber dem OK!-Magazin. Die Namenssuche wurde für das Paar zu einer schwierigen Aufgabe. "Einen Namen zu finden, den beide gern mögen, ist schwer", erinnerte sich Hannah in dem Gespräch außerdem an das Problem.

Aber die stolzen Eltern gaben nicht auf und fanden einen Kompromiss. Nicht der einzige, den Hannah und Adam für ihren Sonnenschein machen müssen. Auch wenn es um das Wohl des Babys und die gegenseitige Rücksichtnahme geht, versuchen die beiden einfach alles: Damit einer nachts durchschlafen könne, ziehe der andere laut Hannah mit der kleinen Téa in ein anderes Zimmer.

Getty Images Hannah Spearritt, Sängerin

Getty Images Hannah Spearritt, ehemalige S Club 7-Sängerin

Getty Images Hannah Spearritt im Jahr 2014

