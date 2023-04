Paul Cattermoles Tod: Ex-Freundin Hannah bricht Schweigen

Anfang April hatte eine traurige Nachricht um die Band S Club 7 die Runde gemacht: Der britische Musiker Paul Cattermole (✝46) war im Alter von nur 46 Jahren unerwartet verstorben. Der Sänger war leblos in seiner Wohnung aufgefunden worden. Die genauen Umstände seines Todes sind bislang jedoch noch nicht klar. Seither hatten ihm bereits zahlreiche Fans und Wegbegleiter Tribut gezollt. Jetzt meldete sich Pauls Ex-Freundin und ehemalige Band-Kollegin Hannah Spearritt (42) erstmals persönlich zu Wort.

Gegenüber The Sun on Sunday erklärte Hannah, dass sie durch eine SMS ihres Manager von Pauls Tod erfahren habe. "Ich konnte es einfach nicht glauben und hatte so viele Fragen. Ich habe versucht, es zu verarbeiten, aber ich konnte es einfach nicht", betonte sie und brachte ihre große Trauer zum Ausdruck: "Ich versuche mein Bestes, mich zusammenzureißen, aber wenn ich einmal anfange, kann ich nicht mehr aufhören zu weinen."

Hannah und Paul verband neben ihrer gemeinsamen Karriere als Mitglieder der Band S Club 7 auch eine Liebesgeschichte. Die beiden Musiker hatten sich nämlich von 2001 bis 2006 rund fünf Jahre lang gedatet. 2015 gaben sie ihrer Liebe noch eine Chance – doch auch dieser Versuch scheiterte.

Instagram / paul_cattermole Paul Cattermole im November 2018

Getty Images Hannah Spearritt im Januar 2023 in London

Getty Images Hannah Spearritt und Paul Cattermole im März 2004

