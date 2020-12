Damit heizen sie ihren Fans so richtig ein! Vor Kurzem hatte sich R&B-Sänger The Weeknd (30) gewaltig geärgert: Sein von Kritikern hochgelobtes Album "After Hours" brachte ihm wider Erwartungen keine einzige Grammy-Nominierung ein. Auch Musiklegende Elton John (73) hatte verlauten lassen, dass vor allem der darin enthaltene Chartstürmer "Blinding Lights" für ihn der Songs des Jahres sei. Die Hitsingle hat The Weeknd nun mit dem spanischen Shootingstar Rosalía neu aufgenommen – und zu deren Promo sexy Fotos mit der Sängerin geschossen!

Am 4. Dezember veröffentlichte der US-Amerikaner ganz überraschend den Remix der Synth-Pop-Single. Auf ihren jeweiligen Instagram-Accounts machten der Originalinterpret und der Feature-Gast deshalb nun ordentlich Werbung: Ein Foto zeigt, wie die beiden Musiker ganz in Rot gekleidet lasziv in die Kamera schauen. The Weeknd, der aufgeschminkte Narben im Gesicht trägt, legt seine Hand behutsam auf die Hüften der 27-Jährigen, während er seinen Kopf vertraut zu ihrem neigt.

Für die Fans des Duos ist die heiße Überraschung offenbar gelungen. "Wow, dieses Pic ist wirklich reines Feuer", schrieb nur einer von vielen begeisterten Abonnenten unter dem Foto. "Wegen euch wird noch das Internet zusammenbrechen", behauptete derweil ein anderer User scherzhaft – und könnte damit auch recht behalten: Denn binnen kürzester Zeit sammelten die Posts über zwei Millionen Likes!

Getty Images The Weeknd bei der "Uncut Gems"-Premiere in Hollywood im Dezember 2019

Instagram / rosalia.vt Sängerin Rosalía auf Instagram, 2020

Getty Images The Weeknd bei den Oscars in Hollywood im Februar 2016

