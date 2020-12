Offenbar bereut Roxy die gemeinsame Nacht mit Jay nicht! Die äußerst turbulenten Wochen bei Temptation Island V.I.P. nähern sich dem Ende. Insbesondere für Roxy war diese Erfahrung ein Wechselbad der Gefühle – zwischen tiefer Trauer über ihren ungezügelten Partner Calvin Kleinen und heftigem Herzklopfen hinsichtlich der Avancen von Verführer Jay war alles dabei. Schließlich verbrachte sie mit Letzterem zum Abschluss eine romantische Nacht – das bedauerte Roxy aber keineswegs, wie sie Promiflash erzählt.

"Es war sehr schön, in dieser Nacht nicht allein sein zu müssen", erzählt die Brünette im Interview mit Promiflash. In den Stunden der nächtlichen Zweisamkeit habe die Zerspanungsmechanikerin kaum an ihren Freund denken müssen: "Jay tat mir einfach mehr als gut. Und es hat mich gut abgelenkt", gibt die Influencerin zu. Klingt so, als ob Roxy die Nähe zu dem Stripper nicht bereut habe – im Gegenteil.

Wie nahe sich die beiden letztendlich gekommen sind, bleibt unklar. Nach einem stimmungsvollen letzten Date kam es im Pool zu einem leidenschaftlichen Kuss zwischen den Turteltauben – was allerdings danach geschah, bleibt wohl erst mal ein Geheimnis.

Alle Infos zu “Temptation Island V.I.P.” auf TVNOW.de

Anzeige

RTL Roxy und Jay, "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten

Anzeige

TVNOW Roxy und Jay bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

David Portnicki Roxy und Calvin Kleinen, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de