Roxy will nur noch ihre Sorgen vergessen und lenkt sich mit Jay ab! In der siebten Folge von Temptation Island V.I.P. muss die Partnerin von Calvin Kleinen erneut einiges mitmachen. Beim Einzellagerfeuer mit Moderatorin Angela Finger-Erben (40) werden ihr wieder Bilder ihrer besseren Hälfte gezeigt, die für sie gar nicht klar gehen: Vor allem die Eiswürfel-Szene mit Sanja Alena macht sie sprachlos! Kein Wunder, dass sie sich anschließend einfach nur noch mit Alkohol abschießen will. Bei einem Party-Abend traut sie sich dann auch erstmals, mit Verführer Jay weiterzugehen!

Erst kippt Calvins enttäuschte Freundin mit den Jungs ein paar Shots herunter. Anschließend sieht es hinter der Bar sogar so aus, als küsse sie Jay direkt auf den Mund! Der Abend geht aber noch feuchtfröhlicher weiter: Nach ein paar weiteren Gläsern verschwindet Roxy mit dem Stripper auf ihr Zimmer – wo sie sich im Bad ohne Einsicht der Kameras verschanzen. "Mach mal die Tür zu, die Kamera und so", hört man die Brünette noch flüstern, bevor die Tür ins Schloss fällt. Was dahinter genau passiert, ist ungewiss – abgesehen davon, dass man Roxy in ihr Mikro kichern hört: "Ich habe keinen BH an." Klar ist nur, dass sie sich umzieht: Die Bayerin geht mit ihrem Partykleid rein und kommt später im Jogginganzug samt Jay im Schlepptau wieder raus.

Doch danach ist noch lange nicht Schicht im Schacht bei den beiden. Roxy bietet Jay an, mit ihr die Nacht zu verbringen, was der Tänzer natürlich liebend gerne annimmt. Und so kommt es zur ersten intimen Kuscheleinheit bei den beiden – Pogekraule und Löffelchenstellung inklusive. Roxy erklärt am nächsten Morgen entspannt: "Ich habe einfach nur jemanden neben mir haben wollen, dem ich gerade vertraue. Ich wollte einfach, dass Jay bei mir ist. Und er hat nicht ansatzweise versucht, es auszunutzen. Das schätze ich sehr an Jay." Ob das für Calvin so leicht zu verdauen sein wird?

TV NOW Jay und Roxy bei "Temptation Island V.I.P."

TVNOW Roxy und Jay im Bett bei "Temptation Island V.I.P."

TVNOW Jay und Roxy bei "Temptation Island V.I.P."

