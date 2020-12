Reiner Calmund (72) hat in den vergangenen Monaten ordentlich abgespeckt! Bereits zu Beginn des Jahres unterzog sich der ehemalige Fußballfunktionär einem medizinischen Eingriff in Form einer Magenbypass-Operation. Dabei wurden dem Sportstar rund 85 Prozent seines Magens sowie zwei Meter Dünndarm abgebunden. Die Maßnahme soll den Appetit der TV-Bekanntheit verringern – mit Erfolg. Jetzt verriet Reiner, wie viel er bereits abgenommen hat!

Seit der Operation hat sich bei Reiners Essverhalten einiges getan, wie er in der Jahresrückblick-Sendung 2020! Menschen, Bilder, Emotionen verriet: "Jetzt esse ich mit Genuss, aber weniger, ich bin früher satt und ich habe in zehn Monaten 69 Kilo abgenommen." Durch den radikalen Gewichtsverlust bildeten sich am Körper des TV-Stars durch die überschüssige Haut Fettschürzen, die noch operativ entfernt werden müssen. "Da kommen noch mal zehn Kilo runter, dann sind es bei mir 80 Kilo", erklärte Reiner.

Essen wird für den 72-Jährigen aber weiterhin eine Leidenschaft bleiben. "Ich habe kein Problem mit den kleineren Portionen, ich bin nach wie vor ein Genuss-Esser", erläuterte Reiner. Immerhin liebe er seine Leckereien – profitiere jetzt aber auch davon, schneller satt zu sein.

Reiner Calmund, Fußballexperte

Reiner Calmund, ehemaliger Fußballfunktionär

Reiner Calmund, TV-Bekanntheit

