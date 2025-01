Nach Kollaps im TV: So ernst stand es um Reiner Calmund

Anfang Dezember sorgte Reiner Calmund (76) bei den Dreharbeiten zur VOX-Show Grill den Henssler für einen Schreckmoment. Während der Aufnahmen hatte der ehemalige Manager von Bayer Leverkusen Kreislaufprobleme und brach daraufhin zusammen. Ein Notarzt wurde umgehend hinzugezogen und Reiner ins Krankenhaus gebracht. Dort stellten die Ärzte fest, dass er unter Vorhofflimmern leidet, einer Herzrhythmusstörung. Doch die eigentliche Alarmmeldung folgte später: Wie die Bild berichtet, war seine Halsschlagader zu 90 Prozent verstopft – es war also äußerst knapp für den Fußballfunktionär.

Um sein Leben zu retten, wurde dem 76-Jährigen ein Stent eingesetzt. Zudem unterzog er sich einer Verödung eines Blutgefäßes am Herzen und erhielt einen gezielten Defibrillator-Schock, um seinen Herzrhythmus zu stabilisieren. Heute zeigt sich Reiner erleichtert und optimistisch. "Mir geht es sehr gut", versicherte er im Gespräch mit dem Blatt und betonte, wie entscheidend die medizinischen Eingriffe waren. Unterstützung erhält er ebenso durch seine Frau Sylvia, die ihm eine Smartwatch zur Überwachung seiner Vitalwerte geschenkt hat. Dieses Gerät erinnert ihn nicht nur daran, sich regelmäßig zu bewegen, sondern sorgt auch dafür, dass er rechtzeitig schlafen geht.

Reiner ist für seinen unermüdlichen Einsatz bekannt – sowohl beruflich als auch privat. Seit dem Jahr 2011 ist er mit Sylvia verheiratet, und gemeinsam kümmern sie sich um ihre Adoptivtochter Nisha, die aus Thailand stammt. Im Januar plant die Familie, genau dorthin zu reisen, um Sonne, Meer und Entspannung zu genießen. Gleichzeitig nutzt Calmund die Gelegenheit, um das Kinderhilfswerk "Human Help Network" zu besuchen, das er schon seit Jahren unterstützt. Im Interview mit der Boulevardzeitung verriet er: "Das Projekt liegt mir sehr am Herzen." Trotz des gesundheitlichen Rückschlags lässt sich der lebensfrohe "Calli" nicht unterkriegen und blickt optimistisch in die Zukunft.

Reiner Calmund, deutscher Fußballfunktionär

Reiner Calmund im Juli 2022 in München