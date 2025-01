Zoff: Reiner Calmund boykottiert sein Stammhotel in Thailand

Reiner Calmund (76) wollte sich eigentlich in seinem Stammhotel in Thailand von den Strapazen der vergangenen Monate erholen. Doch noch vor seiner Ankunft erhielt er beunruhigende Nachrichten, wie Bild berichtet: Ein guter Freund von ihm, ein Berliner Psychologe, und dessen Frau wurden im Thai Garden Resort in Pattaya vom deutschen Pächter beleidigt und herausgeworfen – vor anderen Gästen! Der Grund? Angeblich sollen die beiden negative Kommentare über die Unterkunft verfasst haben. Obwohl diese Vorwürfe haltlos scheinen, zeigte der Pächter seine ehemaligen Stammgäste sogar bei den thailändischen Behörden an.

Reiner ist fassungslos über den Vorfall. "Ich war geschockt", merkt er gegenüber der Zeitung an. Er boykottiert das Resort jetzt, ebenso wie andere Stammgäste: "Bis auf Weiteres werde ich das Hotel nicht mehr betreten." Der ehemalige Fußballmanager hat alle Verbindungen zum Hotel gekappt und Unterstützung für seine Freunde zugesagt. Sein Anwalt Karsten Schmidt fordert von den Betreibern eine Entschuldigung sowie Schadensersatz. Zudem wird eine Klage von einem thailändischen Anwalt vorbereitet. Um den Vorfall hinter sich zu lassen, hat der Ex-Fußballmanager in einem anderen Luxushotel eingecheckt, in dem er noch bis Ende Januar urlaubt.

Trotz des Hotel-Desasters sei seine Erholung nicht in Gefahr. "Ich fühle mich wieder topfit", versichert der 76-Jährige, der weiterhin Wert auf Bewegung und einen gesundheitsbewussten Lebensstil legt. Seine Frau Sylvia unterstützt ihn dabei tatkräftig. Reiner war bei den Dreharbeiten zu Grill den Henssler wegen Kreislaufproblemen zusammengebrochen. Im Krankenhaus hatten die Ärzte eine Herzrhythmusstörung festgestellt. Außerdem soll seine Halsschlagader zu 90 Prozent verstopft gewesen sein, weshalb ein Stent eingesetzt worden war.

Anzeige Anzeige

Getty Images Reiner Calmund, deutscher Fußballfunktionär

Anzeige Anzeige

Getty Images Reiner Calmund im Juli 2022 in München

Anzeige Anzeige