Nach TV-Zusammenbruch: So geht es Reiner Calmund aktuell

Ein Schreckmoment bei den Dreharbeiten zur VOX-Show Grill den Henssler brachte Reiner "Calli" Calmund (76) Anfang Dezember ins Krankenhaus. Später wurde festgestellt, dass seine Halsschlagader zu 90 Prozent verstopft war, weswegen er einen Stent eingesetzt bekam. Mittlerweile gehe es Reiner wieder gut – er habe sich von dem Gesundheitsschreck erholt, wohl auch durch seine Frau Sylvia. Wie er gegenüber Prominent! verrät, habe er eigentlich bereits im Dezember "Grill den Henssler" weiterdrehen wollen, doch seine Partnerin sei dagegen gewesen – er solle sich richtig auskurieren und Ruhe gönnen, statt direkt wieder zu arbeiten. Zu Weihnachten gab es von Sylvia passend dazu auch ein ganz besonderes Geschenk: eine Smartwatch, die Reiner mithilfe von EKG-Funktion und Co. dabei unterstützen soll, seine Gesundheit im Blick zu haben.

Dass es dem 76-Jährigen heute wieder so gut geht, schien am 4. Dezember – dem Tag seines Kollapses – noch undenkbar. Doch durch das schnelle Handeln des "Grill den Henssler"-Set-Teams sowie seinen Ärzten konnte Schlimmeres verhindert werden. Aber auch er selbst trug maßgeblich dazu bei, denn nach der ersten Untersuchung im Krankenhaus wurde Calli wieder entlassen, hörte aber auf sein Bauchgefühl und ließ sich nochmals untersuchen. Erst dabei fand man die verstopfte Vene. "Ich hatte riesiges Glück im Unglück", erklärt er im Interview und warnt gleichzeitig vor der Missachtung von Warnsignalen des Körpers. Der Vorfall habe ihn dazu gebracht, die eigenen Grenzen besser zu respektieren. Er wolle sich in Zukunft mehr Pausen gönnen und sich intensiv um seine Gesundheit kümmern.

Wann es für Reiner in der "Grill den Henssler"-Jury weitergeht, bleibt abzuwarten. Aktuell nimmt er sich noch ein bisschen Zeit, um sich vollständig zu erholen, auch wenn er betont, dass es ihm sehr gut gehe. Doch wer wird in seiner Abwesenheit die Promi-Gerichte neben den Juroren Christian Rach (67) und Jana Ina Zarrella (48) bewerten? In den ersten drei Folgen der Staffel, die seit dem 16. Februar auf VOX läuft, ist Calli noch zu sehen – in den restlichen Episoden springt Bruce Darnell (67) dann für ihn ein. "Es ist wahnsinnig spannend und wirklich ganz toll hier zu sein. Es macht unheimlich viel Spaß", schwärmt das Model gegenüber "Prominent!".

RTL / Markus Hertrich Tim Mälzer, Jana Ina Zarrella, Laura Wontorra, Christian Rach, Reiner Calmund und Steffen Henssler

Getty Images Reiner Calmund, deutscher Fußballfunktionär

