Kollegen wünschen Reiner Calmund nach Kollaps gute Besserung

Für Reiner selbst und auch seine Kollegen war es wohl ein großer Schock: Während der Dreharbeiten zur Kochshow Grill den Henssler musste der Fußballchef am Mittwoch von Notärzten abgeholt werden. Im Krankenhaus wurde dann ein Vorhofflimmern bei ihm festgestellt. Wie RTL berichtet, wird der Juror von seinen Kollegen schon schmerzlich vermisst. Besonders Sternekoch Christian Rach (67) zeigt sich mitgenommen. "Was hast du uns allen für einen Schreck eingejagt. Gott sei Dank bist du jetzt zu Hause, wirst gepflegt und gehegt, und Weihnachten kann kommen", meint er, während Steffen Henssler (52) ihm mitteilt: "Lass’ es langsam angehen. Ich drück’ dich ganz fest!"

Nachdem der Feinschmecker kurzfristig die Show verlassen hat, ist ganz spontan Bruce Darnell (67) auf den Jurystuhl gehüpft. Wie das Model berichtet, telefoniert es fast täglich mit Reiner. Seitdem es ihm wieder ein bisschen besser geht, reden die beiden auch nicht mehr nur über die Gesundheit. Bruce bekommt angeblich total liebe Tipps für seine Arbeit als Feinschmecker – Calli soll dem gebürtigen Amerikaner sogar Mut zusprechen! "Und das zeigt, was er für einen tollen Charakter einfach hat", beteuert der ehemalige Das Supertalent-Juror. Jana Ina Zarrella (47) und Detlef Steves (55) denken ebenfalls an ihren Kollegen und schicken ihm liebe Grüße und Genesungswünsche.

Der ehemalige Sportfunktionär meldete sich schon kurz nach seinem Notfall wieder in bester Laune zurück. Auf Instagram teilte er seinen Fans mit, dass es ihm besser ginge. "Danke für die Anteilnahme", meinte er und fügte hinzu: "Es ist richtig, dass ich während der Dreharbeiten zu 'Grill den Henssler' am vergangenen Mittwoch wegen Herz- und Kreislaufproblemen knapp 24 Stunden im Kölner St. Vinzenz-Hospital umfangreich untersucht wurde." Ab dem neuen Jahr will er jetzt eine Pause einlegen und sich etwas entspannen, weswegen er eine Reise nach Asien gebucht hat.

RTL / Markus Hertrich Tim Mälzer, Jana Ina Zarrella, Laura Wontorra, Christian Rach, Reiner Calmund und Steffen Henssler

Getty Images Bruce Darnell bei "Das Supertalent"

