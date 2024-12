Dieser Star ersetzt Reiner Calmund bei "Grill den Henssler"

Reiner Calmund (76), bekannt als Juror der Kochshow Grill den Henssler, erlebte während der Dreharbeiten in Köln einen gesundheitlichen Zwischenfall. Am Mittwoch fühlte er sich plötzlich unwohl und musste ins nahegelegene St. Vinzenz-Hospital in Nippes gebracht werden, wo Ärzte bei ihm Vorhofflimmern diagnostizierten. Diese Herzrhythmusstörung zwingt Reiner nun zu einer längeren Auszeit, um sich zu erholen. Wie Bild berichtet, stehe bereits fest, wer den ehemaligen Fußballfunktionär ersetzen soll – zumindest für eine Episode: Entertainer Bruce Darnell (67) wird sich in dem VOX-Format als Juror bald durch einige Leckereien schlemmen dürfen.

Bruce, der 2006 als Jurymitglied bei Germany’s Next Topmodel bekannt wurde, hat bereits Erfahrung mit der Show "Grill den Henssler". In den Jahren 2022 und 2023 nahm er selbst als Kandidat teil und überzeugte Jury und Publikum gleichermaßen. Dies macht ihn zu einer passenden Wahl, um die Lücke in der beliebten TV-Jury kurzfristig zu füllen. Laut Bild hatte Reiner ohnehin, unabhängig von seinem unerwarteten Show-Aus, einen Urlaub geplant und nimmt die Ereignisse gelassen. "Das ist kein Problem", betonte er und schloss mit einem Dank an das Personal der St. Vinzenz-Klinik sowie das Produktionsteam von VOX ab.

Reiner, von Fans liebevoll "Calli" genannt, hat sich in den letzten Jahren als bodenständiger Genussexperte in der Show von Steffen Henssler (52) eine breite Fangemeinde aufgebaut. Obwohl er kein klassisch ausgebildeter Gourmetkritiker ist, bringt er mit seiner pragmatischen und oft humorvollen Art einen erfrischend anderen Blickwinkel in die Kochsendung. Sein gesundheitlicher Rückschlag erinnert viele Zuschauer daran, dass hinter jeder noch so beliebten TV- und Medienperson letztendlich auch nur ein normaler Mensch mit seinen ganz eigenen Herausforderungen steckt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bruce Darnell

Anzeige Anzeige

RTL / Frank W. Hempel Die "Grill den Henssler"-Stars

Anzeige Anzeige

Anzeige