Yungblud (22) würde auch etwas mit einem Mann anfangen. Der UK-Rapper, der mit bürgerlichem Namen Dominic Harrison heißt, war früher mit Popsängerin Halsey (26) zusammen – stellte im vergangenen Jahr jedoch klar, dass er Beziehungen mit Männern deshalb nicht ausschließt. Wie der "Tin Pan Boy"-Interpret jetzt in einem Interview erklärt, ist er nämlich pansexuell – und an einem männlichen Promi ist er sogar ganz besonders interessiert!

In einem Gespräch mit The Sun sprach Yungblud nun über seine Pansexualität. Dies bedeutet, dass er sich eher zu der Persönlichkeit einer Person hingezogen fühlt als zu deren Geschlecht. Über die Jahre ist dem 23-Jährigen offenbar immer klarer geworden, worauf er steht: "Meine Sexualität entwickelt sich immer weiter, weil ich mehr darüber lerne, was das Konzept Sexualität überhaupt bedeutet." Für ihn gehe es dabei darum, dass jeder Mensch es verdiene, geliebt zu werden und umgekehrt auch lieben zu dürfen, wen er will. "Es ist so, als ob es einem einfach vollkommen egal ist. Wenn ich jemanden treffe, den ich liebe, dann liebe ich ihn eben", so der Musiker.

In dem Interview sprach Yungblud außerdem darüber, dass er sich für ein ehemaliges Mitglied der Boyband One Direction aktuell besonders interessiere: "Harry Styles (26) ist ein gut aussehender Kerl. Er ist umwerfend. Ich finde ihn attraktiv", gab der Rapper zu.

Getty Images Yungblud im November 2020

Getty Images Harry Styles im März 2020

Getty Images Yungblud, Musiker

