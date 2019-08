Mit seinen Outfits und seinem androgynen Look sorgt er immer wieder für Aufsehen: Yungblud (21), der 21-jährige Rapper aus Großbritannien, geht auch gerne mal in Kleid, knallpinken Socken und Make-up auf die Bühne. Von starren Geschlechter-Rollen hält der “11 Minutes“-Star offensichtlich ganz und gar nichts. Privat ist Dominic Harrison, wie Yungblud mit bürgerlichem Namen heißt, zwar mit Popsängerin Halsey (24) zusammen Wer deshalb vermutet, dass Yungblud ausschließlich auf Frauen steht, liegt aber falsch!

Wie jetzt berichtet wird, spricht der Rapper in der aktuellen Ausgabe des Magazins Attitude Klartext. “Die westliche Zivilisation hat Frauen in Kleider und Männer in Hosen gesteckt. Aber davor, im Mittelalter, haben alle Kleider getragen.“ Er habe seine Heimat Doncaster, eine englische Kleinstadt, aus gutem Grund verlassen: “Ich kam nach London, um mir die Nägel lackieren zu können, Sex mit einem Kerl auszuprobieren, und um herauszufinden, wer ich bin.“

Diese Freiheit will er auch heute haben. Wenn er Lust habe, ein Kleid zu tragen, dann tue er das einfach. Auch aus seinen privaten Vorlieben macht er kein Geheimnis: “Ich bin eher hetero. Aber wer weiß, was passiert, wenn ich morgen einen heißen Kerl oder eine Transgender-Person auf der Straße sehe. Es geht doch um die Verbindung. Ich bin da eher fließend.“ Aktuell spürt er diese Verbindung aber immer noch zu Freundin Halsey.

Getty Images Yungblud, Rapper

Getty Images Yungblud, Rapper

Getty Images Yungblud und Halsey

