Das kommt jetzt doch ziemlich überraschend! Es ist erst wenige Tage her, dass diese Gerüchte die Runde machten: Yungblud (22) soll Miley Cyrus (28) daten – zumindest wurden der Rocker und die Sängerin sehr vertraut in einer Bar in West Hollywood abgelichtet. Doch die "Wrecking Ball"-Interpretin ist offenbar gar nicht die Frau, die sein Herz erobert hat. Wie nun herauskommt, trifft er sich nämlich angeblich mit einer ganz anderen bekannten Dame...

Wie Us Weekly berichtet, hat es ihm Bella Hadids (24) gute Freundin Jesse Jo Stark (29) angetan. Die beiden sollen laut eines Insiders sogar fest zusammen sein. Es ist nicht bekannt, seit wann sie sich daten – die 29-Jährige hatte jedenfalls bereits im vergangenen Jahr mit Yungblud für sein neues Musikvideo zu "Strawberry Lipstick" vor der Kamera gestanden. Er wiederum hatte ihr kurz darauf bei Aufnahmen für ihre Single "Die Young" geholfen. Ob die zwei ein Paar sind oder nicht, lässt der Künstler unkommentiert.

Yungblud äußert sich bislang auch nicht zu den vielsagenden Fotos mit Miley – und die 28-Jährige hüllt sich diesbezüglich ebenfalls in Schweigen. Eine Quelle zeigte sich hingegen gesprächiger und klärte gegenüber People auf, dass die zwei nur Freunde seien. Jesse erwähnte aber auch dieser Informant mit keiner Silbe.

Getty Images Jesse Jo Stark and Bella Hadid

Getty Images Yungblud, Sänger

Getty Images Miley Cyrus, Sängerin

