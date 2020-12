Bei Bäuerin Denise und ihrem Sascha ist offenbar wieder alles in Butter! Noch in der vergangenen Folge lagen sich die beiden Bauer sucht Frau-Kandidaten mächtig in den Haaren: Der Zeitsoldat wurde eifersüchtig, als sich die Pferdewirtin mit einigen Nachbarn unterhielt. Das wiederum hat Letzterer gar nicht gut gefallen, sodass sie Sascha daraufhin zur Rede stellte. Nach der Aussprache haben sich die beiden nun offenbar aber mehr als vertragen: Sie haben sich das erste Mal geküsst!

In der aktuellen Folge sucht Denise zunächst ein weiteres Gespräch mit ihrem Hofburschen. Sie möchte von Sascha wissen, was er für sie empfindet. "Ich bin die ganze Zeit am Grinsen, wenn ich dich sehe. Mir geht das Herz auf, wenn ich dich sehe. Meine Gefühle, die kochen einfach über, umso mehr Zeit ich mit dir verbringe, deswegen würde ich schon behaupten, dass ich sehr, sehr dolle verliebt bin", erzählt der Niedersachse seiner Auserwählten. Diese scheint von diesen Worten hin und weg zu sein und bietet Sascha daraufhin an, die Hofwoche bei ihr zu verlängern. Als Sascha auch noch zustimmt, gibt Denise ihm einen Kuss.

Offenbar wird es auch nicht bei einem einzigen Kuss bleiben, denn Denise scheint große Hoffnungen zu haben, was die verlängerte Hofwoche betrifft: "In den nächsten Tagen wünsche ich mir mit Sascha einfach, dass es harmonisch läuft, dass wir uns vielleicht näherkommen – und ich möchte die Chance einfach nicht verstreichen lassen."

TVNOW / Stefan Gregorowius Sascha und Denise, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2020

TVNOW Sascha und Denise bei "Bauer sucht Frau" 2020

TVNOW Denise und Sascha, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2020

