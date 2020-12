Jetzt hat es auch Lewis Hamilton (35) erwischt! Eigentlich hätte der Formel-1-Weltmeister am kommenden Wochenende wieder mit Vollgas über den Asphalt düsen sollen, denn im Rahmen des Grand Prix von Sakhir in Bahrain hätte er auf der Rennbahn um den Pokal gekämpft. Doch die Formel-1-Fans werden bei diesem Autorennen auf den beliebten britischen Motorsportler verzichten müssen: Lewis wurde positiv auf das Coronavirus getestet!

"Das Mercedes-AMG Petronas F1 Team bedauert es, mitteilen zu müssen, dass Lewis Hamilton positiv auf das Coronavirus getestet wurde", teilte Lewis' Rennstall auf Twitter mit und verkündete: "Er wird nicht in der Lage sein, an dem Grand Prix von Sakhir am Wochenende teilzunehmen." Der 35-Jährige habe sich am vergangenen Montag zusätzlich zu den regulären Corona-Tests testen lassen, nachdem er mit leichten Symptomen aufgewacht war.

Lewis befinde sich jetzt in Isolation und befolge alle Gesundheitsvorschriften. "Neben den leichten Symptomen ist er aber fit und fühlt sich gut", betonte das Team und merkte an: "Das gesamte Team wünscht ihm eine gute und schnelle Genesung." Für die kommenden Rennen am Wochenende werde es einen Ersatzfahrer geben.

