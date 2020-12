Leander Sacher (23) nutzt seine letzte Chance! Die diesjährige Staffel von Die Bachelorette geht mit großen Schritten aufs Ende zu. Schon morgen Abend wird Melissa (25) ihre letzte Rose vergeben. Die Entscheidung fällt zwischen Kosmetikfirmeninhaber Leander und dem Österreicher Daniel Häusle (25). Kurz vor der Ausstrahlung des großen Finales ist schon klar: Ersterer gibt im Kampf um das Herz der Love Island-Beauty noch einmal richtig Gas und legt ihr sein Herz zu Füßen.

In einem RTL-Trailer zur finalen Episode ist zu sehen, wie die Brünette und der Liebesanwärter auf der Couch kuscheln. "Ich fand das Dreamdate wirklich schön. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und das liegt auch daran, dass ich Gefühle für dich hatte. Das war irgendwie: Ich war in dem Moment schon ein bisschen verliebt", säuselt der Aachener in Melissas Ohr, die daraufhin nervös zu lachen beginnt. Sie könne mit solchen Liebesgeständnissen einfach schlecht umgehen, gesteht sie. Für den 23-Jährigen ist aber klar: Er musste die Gelegenheit nutzen und seiner vermeintlichen Traumpartnerin seine Gefühle offenbaren.

"Ich habe mir gesagt: Okay, wenn ich es nicht jetzt sage, wann soll ich es ihr denn dann sagen?, erklärt er im Einzelinterview. Ob ihm seine Offenheit letztlich ein Happy End beschert? Was denkt ihr – kann Leander Melissas Herz erobern? Stimmt in unserer Umfrage ab.

