Aline Bachmann (27) meldet sich mit besorgniserregenden Neuigkeiten! Dass sich die ehemalige DSDS-Teilnehmerin auf ihren Social-Media-Kanälen immer wieder ernsthaften oder auch unangenehmen Themen widmet, ist kein Geheimnis mehr. In den letzten Monaten ließ sie ihre Fans vor allem an ihrem Kampf gegen ihr Übergewicht teilhaben. Doch nun spricht Aline über einer besonders private und vor allem schockierende Angelegenheit: Sie wurde von ihrem Ex-Freund verprügelt!

Auf Instagram hat Aline nun eine Reihe von Bildern geteilt, die sie mit blauen Flecken im Gesicht, an den Beinen und an den Armen zeigen. "Ich wollte schon lange darüber reden, doch ich konnte es nicht, weil ich mich selber so schäme", offenbart sie in der Bildunterschrift. Sie habe es nicht wahrhaben wollen, was ihr angetan wurde: Aline erlitt eine Gehirnerschütterung und ein Würgetrauma. Zudem hat sie Schädelprellungen, Druckstellen am Hals sowie Unterschenkelprellungen an beiden Seiten. Schuld daran sei ihr Ex-Freund. "Liebe macht leider blind! Toxische Beziehungen sind gefährlich!", stellt die 27-Jährige klar. Bis sie das gemerkt habe, habe es allerdings länger gedauert.

"Lange genug habe ich alles schöngeredet – und umso tiefer bin ich über mich selber beschämt, so etwas zugelassen zu haben", fasst Aline zusammen. Es sei ein schleichender Prozess gewesen: "Am Anfang erlauben sie dir alles. Und nach und nach nehmen sie dir deine Freiheit und geben dir das Gefühl, dass du ohne sie nicht mehr kannst." Nun habe sie allerdings begriffen, dass sie etwas Besseres verdient habe.

Anzeige

Instagram / offiziellalinebachmann Aline Bachmann, Sängerin

Anzeige

Instagram / offiziellalinebachmann Aline Bachmann, Social-Media-Star

Anzeige

Instagram / offiziellalinebachmann Aline Bachmann, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de