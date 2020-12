Wie geht es abseits der Kameras am Pretty in Plüsch-Set zu? Seit Montag ist bekannt, dass die kunterbunte Sat.1-Show deutlich früher endet als geplant. Die singenden Promis, wie zum Beispiel Ingolf Lück (62), Massimo Sinató (40) und Janine Kunze (46), konnten mit ihren plüschigen Duett-Partnern einfach nicht genug Zuschauer vor die Bildschirme locken. Die mangelnden Einschaltquoten sollen allerdings nicht das einzige Problem bei den "Pretty in Plüsch"-Dreharbeiten sein: Angeblich soll die Produktion mit heftigen Star-Allüren und Krach zwischen den Kandidaten zu kämpfen haben!

Wie verschiedene Mitarbeiter gegenüber Bild verrieten, glänzten in den ersten beiden Folgen nicht alle Teilnehmer der Show mit gutem Benehmen. "Eine Kandidatin kam beispielsweise meist zu spät, an einem Tag sogar gar nicht", erzählte ein Insider. Ein weiterer Star sei durch seine dauernden Beschwerden aufgefallen: Er meinte, er würde schon seit 40 Jahren im Fernsehen arbeiten und wüsste, "wie der Hase läuft". Einer der Sänger habe sogar eine persönliche Betreuerin mit ans Set gebracht, die nur dafür da gewesen sei, sich um ihn zu kümmern.

Zusätzlich zu solchen Backstage-Allüren soll es aber auch unter den Promikandidaten Reibereien gegeben haben. Nachdem Hardy Krüger Jr. (52) aufgrund einer Verletzung ausfallen musste, sprang Jimi Blue Ochsenknecht (28) für ihn ein. Der Schauspieler hatte als Unterstützung seine neue Freundin Yeliz Koc (27) zu den Dreharbeiten mitgebracht – das soll Kandidatin Jessica Paszka (30) allerdings nicht gepasst haben. Immerhin hatte sie ihren Partner Johannes Haller (32) dabei, der früher mal mit Yeliz zusammen war. Laut Produktionskreisen wurde Jimi daher angeblich eine Garderobe zugewiesen, die möglichst weit weg von Jessicas Kabine war.

"Pretty in Plüsch – die schrägste Gesangsshow Deutschlands" ab Freitag, 27. November 2020, um 20:15 Uhr live in Sat.1 und auf Joyn

SAT.1/Willi Weber Michelle Hunziker bei "Pretty in Plüsch"

© SAT.1/Willi Weber Jessica Paszka und ihr Duettpartner Kevin Puerro bei "Pretty in Plüsch"

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

