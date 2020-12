Wie fühlt sich Jessica Paszka (30) nach ihrem Sieg bei Pretty in Plüsch? Am vergangenen Freitag stieg das große Finale der etwas anderen Gesangsshow. Doch nicht nur der Gewinner wurde gekürt, sondern nach und nach wurde enthüllt, welche Stars hinter den Puppen steckten: Mandy Capristo (30), Jeanette Biedermann (40) und Milow (39). Die einstige Bachelorette durfte sich gemeinsam mit Henning Wehland (49) über den ersten Platz freuen. Jetzt richtet Jessica erste Worte an ihre Fans.

Auf ihrem Instagram-Account widmete Jessi ihrer Community ein rührendes Statement: "Euer Zuspruch ist unglaublich. Ich bin immer noch gerührt und kann es nicht glauben", schrieb die Freundin von Johannes Haller (32). Sie sei unfassbar dankbar dafür, was sie in dieser schwierigen Zeit erleben durfte. "Für mich war diese Reise in dieser Show persönlich etwas ganz Besonderes." Sie sei immer mit vollem Herzen auf der Bühne gewesen und wolle sich deshalb für die Unterstützung bedanken.

Das skurrile Format wurde wegen schlechter Einschaltquoten frühzeitig abgesetzt, weswegen das Finale vorgezogen wurde. Dennoch ist die 30-Jährige mächtig stolz auf ihre Teilnahme. "Wir alle hatten den Mut, auf der Bühne live zu performen, obwohl wir keine Profis sind. Mit Unterstützung von unseren Profi-Sängern hatten wir trotz harter Kritik Spaß auf der Bühne", meinte sie noch vor der letzten Sendung.

"Pretty in Plüsch – die schrägste Gesangsshow Deutschlands" ab Freitag, 27. November 2020, um 20:15 Uhr live in Sat.1 und auf Joyn

© SAT.1/Willi Weber Puppe Kevin Puerro und Jessica Paszka bei "Pretty in Plüsch"

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, 2020

SAT.1/Julia Feldhagen Jessica Paszka im Finale von "Pretty in Plüsch" 2020

