Wer singt mit Janine Kunze (46)? Gerade flimmert das Finale von Pretty in Plüsch über die Bildschirme. Bisher wurden schon Mandy Capristo (30) als Einhorn und das Plüschtier Polly als Jeanette Biedermann (40) entlarvt. Jetzt folgt die Enthüllung Nummer drei, die endlich verrät, welcher Superstar das Grummel Werner Edel seine Stimme leiht und mit der "Die Dreisten Drei"-Darstellerin auf der Bühne steht. Es handelt sich um keinen Geringeren als Milow (39)!

Bei Janines zweitem Auftritt gaben sie und ihr plüschiger Duettpartner die gefühlvolle Ballade "Father and Son" von Yusuf zum Besten. Noch während des Auftritts trat dann Milow zu der Blondine und enthüllte damit: Er verbarg sich hinter der Stimme von Werner Edel. "Überraschung", waren die erste Worte des "Ayo Technology"-Hitmachers nach der Performance. Wie er gestand, war seine Teilnahme bei "Pretty in Plüsch" etwas einzigartiges für ihn, da er zuvor noch nie inkognito sang – und durch seinen charakteristischen Look eigentlich immer erkannt werde.

Auch für seine Duettpartnerin sei es eine ganz besondere Erfahrung gewesen. "Das war wirklich eine der größten Reisen, die ich jemals machen durfte. Vielen Dank", betont Janine. Nach dieser Enthüllung war es nur noch ein Geheimnis, wer Kevin Puerro ist, mit dem Jessica Paszka (30) singt.

Janine Kunze, Schauspielerin

Janine Kunze und Milow bei "Pretty in Plüsch"

Jessica Paszka und ihr Duettpartner Kevin Puerro bei "Pretty in Plüsch"

