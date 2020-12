Die nächste Pretty in Plüsch-Puppe wurde enttarnt! An den vergangenen zwei Freitagen verzauberten die Stars und ihre Plüschpuppen bei Pretty in Plüsch die Zuschauer der neuen Sat.1-Show. In diesem Moment flimmert das Finale über die Bildschirme: Nachdem sich bereits Jeanette Biedermann (40) als Polly, Mandy Capristo (30) als Einhorn Didi Rakete und Milow (39) als Werner Edel zu erkennen gegeben hatten, war als letztes Jessica Paszkas (30) Gesangspartner an der Reihe. Und er steckte unter der Lauch-Verkleidung!

Niemand Geringeres als Henning Wehland (49) war das flirty Gemüse mit dem Namen Kevin Puerro! Für ihren letzten Auftritt in der Gesangsshow wählten Jessi und der ehemalige The Voice Kids-Juror "Liebe ist" von Nena (60). Nach der Performance schwärmte der Rockmusiker von dem Format und freute sich, Teil davon zu sein.

Über die letzte Enthüllung der Show war auch die Jury mehr als begeistert. "Es ist total schön, jetzt alle immer zu dritt zu stehen", freute Sarah Lombardi (28) sich nach dem finalen Auftritt. Denn nach den Enthüllungen sahen sowohl die Jury als auch die Zuschauer die teilnehmenden Promis mit den Gesangstalenten und den Puppen das erste Mal gemeinsam.

"Pretty in Plüsch – die schrägste Gesangsshow Deutschlands" ab Freitag, 27. November 2020, um 20:15 Uhr live in Sat.1 und auf Joyn

Getty Images Henning Wehland, Musiker

SAT.1/Julia Feldhagen Jessica Paszka und Henning Wehland bei "Pretty in Plüsch" 2020

© SAT.1/Julian Essink Plüsch-Lauch Kevin Puerro und Jessica Paszka

