Die Fans von Krass Schule – Die jungen Lehrer müssen jetzt ganz schön stark sein! Seit über zwei Jahren läuft die beliebte Scripted-Reality-Soap nun schon im Fernsehen. Von Tag eins an mit dabei: Marvin Schulz alias Schüler Marvin. Doch der Serienliebling wird der TV-Show nicht mehr allzu lange erhalten bleiben: Schon heute Abend ist Marvin zum letzten Mal bei "Krass Schule" zu sehen!

Kurz und schmerzlos – so könnte man Marvins Abschied von der Erich-Felbert-Gesamtschule bezeichnen. Doch wie war es für den Darsteller? Gegenüber Promiflash erklärt er, warum er der Soap den Rücken kehrt. "Ich möchte mir in nächster Zeit einfach deutlich mehr Zeit für meine Familie nehmen. Für die Dreharbeiten zog ich von Berlin nach Köln und deshalb gestaltete sich das in den vergangenen Jahren natürlich schwierig", erklärte er im Interview.

Ein Comeback schließe er aber dennoch nicht aus. "Ich habe mich mittlerweile auch richtig in Köln verliebt, habe viele Freunde kennengelernt und könnte mir bei einer möglichen, spannenden Fortsetzung meiner Geschichte bei 'Krass Schule' durchaus vorstellen, zurückzukommen", verrät er gegenüber Promiflash.

"Krass Schule – Die jungen Lehrer", montags – freitags 17:05 Uhr bei RTLZWEI.

Anzeige

RTL II Marvin Schulz' letzte Szene bei "Krass Schule"

Anzeige

RTL II Marvin Schulz, "Krass Schule"-Darsteller

Anzeige

RTL II "Krass Schule – Die jungen Lehrer"-Cast

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de