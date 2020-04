Mit diesem Jubiläum haben sie wohl zu Beginn nicht gerechnet! 2018 flimmerte das erste Mal Krass Schule – Die jungen Lehrer über die deutschen TV-Mattscheiben. Bis heute versüßen Aline Jost-Di Raimondo alias Lehrerin Thea oder Thomas Adamek (29) als Lehrer Dietrich den Fans den Tag. Kein Wunder, dass die Serienstars beim zweiten Geburtstag von "Krass Schule" ziemlich aus dem Häuschen sind!

Gegenüber Promiflash erzählt Aline, dass der Cast aufgrund der aktuellen Situation diesen Meilenstein nicht wirklich zusammen zelebrieren kann. "Dennoch feiern wir alle mit dem Herzen und können gar nicht glauben, dass wir schon zwei Jahre dabei sind", gibt die Beauty total glücklich preis. Auch Serienkollege Thomas schaut nur zu gern auf die Anfänge zurück. "Ich erinnere mich noch ganz genau daran, als es vor zwei Jahren im TV losging. Da haben wir alle mitgefiebert – die Familie und Freunde", verrät er stolz im Interview.

Und ein Ende der beliebten Scripted-Reality-Soap scheint auch noch lange nicht in Sicht zu sein. Janina Andre, die die Schülerin Rosa verkörpert, plaudert im Promiflash-Gespräch aus, wie sie "Krass Schule" weiter pushen wollen: "Indem wir weiterhin so geile Folgen drehen und für unsere Fans da sind sowie weiterhin an dem coolen Projekt dranbleiben!"

"Krass Schule – Die jungen Lehrer" – wie alles begann, ab 20. April um 17:05 Uhr bei RTLZWEI!

Instagram / aline_jost_diraimondo Aline Jost-Di Raimondo, "Krass Schule"-Star

Instagram / thomas_adamek Thomas Adamek, Darsteller bei "Krass Schule"

Instagram / janina__andre Janina Andre, Star in der Serie "Krass Schule"



