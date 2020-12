Patrizia hat einen Tipp parat! 2018 ließ sich die Düsseldorferin im Rahmen von Hier & Jetzt von einem Kamerateam begleiten und machte auf ihren Kampf ums Überleben aufmerksam: Sie leidet nicht nur an Multipler Sklerose, sondern ebenfalls an Brustkrebs. Auch in diesem Jahr wird in der Sendung von ähnlichen Schicksalen berichtet. Hat Patrizia etwas, das sie den Teilnehmern der aktuellen Staffel mit auf den Weg geben möchte?

Im Promiflash-Interview erklärt die Mutter eines Sohnes, dass die Menschen, die in diesem Jahr bei "Hier & Jetzt" begleitet werden, alles richtig machen würden. "Solange sie Mut, Freude und Lebenslust in sich tragen und sich nicht unterkriegen lassen, ist das der perfekte Weg ins Glück", fasst die ehemalige Shopping Queen-Teilnehmerin zusammen.

Darüber hinaus blickt Patrizia im Interview auch auf ihre eigene Zeit bei "Hier & Jetzt" zurück: "Ich bin so stolz, ein Teil davon gewesen zu sein." Sie und die anderen Teilnehmer verbinde die gemeinsame Liebe für ihr Leben, der Wille, das Beste aus der Situation zu machen und sein Lachen nie zu verlieren. Vor allem Letzteres stellt Patrizia im Netz immer wieder unter Beweis: Es gibt kaum ein Bild in ihrem Instagram-Feed, auf dem sie kein strahlendes Lächeln im Gesicht hat.

Patrizia, "Hier & Jetzt"-Star

Patrizia, "Hier & Jetzt"-Star

Patrizia im Januar 2020

