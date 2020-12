Kate Merlan (33) ist wieder in einer Beziehung! Nach ihrem Liebes-Aus mit dem einstigen Caught in the Act-Star Benjamin Boyce (52) brodelte bereits die Gerüchteküche, dass die Reality-TV-Darstellerin wieder einen festen Freund habe. Gegenüber Promiflash bestätigte ihr Management vor einigen Tagen zwar tatsächlich, dass sie wieder in einer Beziehung sei, aber nicht wer der Glückliche ist. Jetzt verriet Kate selbst, an wen sie ihr Herz verloren hat!

Die Ex-Freundin von Nino de Angelo (56) erklärte gegenüber Bild nun, dass sie in dem Profikicker Jakub Jarecki ihre neue Liebe gefunden habe. "Ja, es stimmt, ich habe einen neuen Freund. Wir sind das perfekte Team und ich glaube, wir werden mal heiraten", schwärmte das TV-Sternchen über seinen Liebsten. Die 33-Jährige enthüllte zudem, dass es ihr 25-jähriger Freund faustdick hinter den Ohren habe: "Ich weiß, dass er so unfassbar viele Frauen flachgelegt hat, dass ich von ihm wissen wollte, wer alles dabei war." Unter anderem habe Jakub vor seiner Zeit mit Kate bereits ein Techtelmechtel mit einer anderen prominenten Dame gehabt, offenbarte die Kölnerin.

Wer aber ist Kates neuer Freund genau? Der Fußballspieler kickte in der Vergangenheit bereits in der dritten Liga für den Verein Victoria Köln. Aktuell läuft der gebürtige Kölner mit polnischen Wurzeln für eine Oberligamannschaft in Rheinland-Pfalz auf. Somit liegen rund 160 Kilometer zwischen dem Arbeitsort des jungen Mannes und dem Wohnort seiner Liebsten.

TVNOW / RTL Kate Merlan und Benjamin Boyce im "Sommerhaus der Stars"

Instagram / katemerlan Kate Merlan, TV-Star

Instagram / katemerlan Kate Merlan, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin von 2020

