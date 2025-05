Kate Merlan und Jakubs Scheidung ist noch nicht eingereicht

Kate Merlan (38) und Jakub Merlan-Jarecki (29) sind schon lange kein Paar mehr. Obwohl die beiden Realitystars seit dem vergangenen Jahr getrennte Wege gehen, lässt ihre Scheidung noch auf sich warten. "Aktuell sind wir noch nicht geschieden. [...] Sagen wir mal so, ich bin aktuell so beschäftigt mit so vielen Sachen, dass ich das Thema Scheidung nicht so priorisiere", erklärte sie nun im Gespräch mit Blitzlichtgewitter. Ihr Ex hat eine ähnliche Meinung zu der Frage. Er verrät: "Das Thema war immer mal wieder auf dem Tisch, aber in letzter Zeit war es nicht mehr auf Platz eins der Dinge, die abzuarbeiten sind." Bislang sei die Scheidung noch nicht eingereicht.

Die einstigen Temptation Island-Kandidaten hatten schon vor ihrer Hochzeit eine On-off-Beziehung. 2021 wagten sie trotzdem den Schritt vor den Altar, allerdings ohne Happy End. Drei Jahre später wurde Jakub beim Knutschen mit einer anderen Frau erwischt. "Die Ehe von Jakub und mir ist vorbei. Es gibt kein Zurück", verkündete die Influencerin kurz darauf auf Instagram.

Die Stimmung zwischen den beiden Ex-Partnern ist seitdem wechselhaft. Nachdem sie im Dezember eigentlich erklärt hatten, dass sie ihr Kriegsbeil begraben hätten, gab es kürzlich wieder Streit. Der 29-Jährige behauptete im Netz, dass Kate eine Romanze mit dem Rapper Finch (35) habe, um ihn eifersüchtig zu machen. Seine Noch-Ehefrau reagierte darauf ziemlich genervt, woraufhin sich Jakub versöhnlich zeigte: "Meine Worte ihr gegenüber waren definitiv zu hart. Allerdings muss ich ehrlich sein: Seit ich weiß, wie oft sie sich mit Finch getroffen hat, habe ich nur noch Kopfkino! Wer seine vulgären Texte kennt, weiß, was die zwei miteinander gemacht haben."

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Realitystar

Instagram / finch Finch Asozial, Rapper

