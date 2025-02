Hohe Ansprüche: Das muss Kate Merlans Traummann mitbringen

Seit August des vergangenen Jahres ist Kate Merlan (38) Single. Im Rahmen des Events Mates Date konnte Promiflash mit der Reality-TV-Bekanntheit sprechen und herausfinden, welche Anforderungen sie an ihren zukünftigen Mr. Right hat. "Ich mag Bart und wirklich große Hände. Er sollte auf jeden Fall keine Tierhaarallergie haben. Also, er muss Hunde mögen", stellt die Ex von Jakub Merlan-Jarecki (29) klar, denn sie selbst habe zwei Bulldoggen. Doch die Liste der Anforderungen ist noch viel länger: "Er muss auf jeden Fall bereit sein, nach Köln zu ziehen, weil ich definitiv nicht wegziehen werde. Er sollte bereit sein, mit mir vier Kinder zu bekommen. Er muss eigenständig sein, sein eigenes Geld verdienen, darf mir nicht auf der Tasche liegen."

Kates zukünftiger Partner sollte auch nicht "famegeil" sein. Zudem wünscht sie sich Mobilität – ein eigenes Auto wäre für die 38-Jährige von Vorteil. Auch auf die Körperhygiene legt die Influencerin großen Wert und auch auf ihren Schönheitsschlaf. Deshalb sollte der Mann an ihrer Seite kein Frühaufsteher sein. Sollte das aber doch der Fall sein, dann möchte Kate nicht geweckt werden. "Ich bin Langschläferin, er sollte am besten auch nachtaktiv sein, so wie ich, und sollte mich nicht nerven", meint Kate abschließend im Promiflash-Interview.

Viele Jahre führte Kate mit ihrem Ex Jakub eine turbulente On-off-Beziehung. Drei Jahre waren die Realitystars sogar verheiratet. Mittlerweile ist zwischen den beiden aber endgültig Schluss – und wie ist das Verhältnis zwischen dem einstigen Liebespaar? Das fragte sich ein interessierter Fan, dessen Neugier Kate im Rahmen einer Instagram-Fragerunde stillte. "Wir reden nur noch über die Hunde. Mehr gibt es da auch nicht zu reden – und auch nicht länger als eine Minute, sonst ist direkt wieder Stress. Habe auch keinen Bock mehr auf ihn, nach allem, was war", machte sie vor wenigen Wochen deutlich.

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Influencerin

Panama Pictures / ActionPress Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki im Mai 2024

