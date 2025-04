Kate Merlan und Jakub haben sich schon wieder in den Haaren

Kate Merlan (38) und Jakub Jarecki (29) gehen seit vergangenem Spätsommer getrennte Wege. Abgesehen von einem kleinen Rosenkrieg schien sich das einstige Reality-TV-Pärchen aber eigentlich recht gut zu verstehen – bis jetzt. In den vergangenen Tagen teilten die beiden im Netz gegeneinander aus. Es war jedoch eine Aussage des einstigen Fußballers, die das Fass zum Überlaufen brachte: Er deutete an, seine Noch-Ehefrau habe eine Romanze mit dem Berliner Rapper Finch und wolle ihn damit eifersüchtig machen. In seiner Instagram-Story rudert Jakub nun aber zurück und entschuldigt sich für sein Verhalten – macht jedoch trotzdem klar, dass ihm das Thema sehr nahegeht. "Meine Worte ihr gegenüber waren definitiv zu hart. Allerdings muss ich ehrlich sein: Seit ich weiß, wie oft sie sich mit Finch getroffen hat, habe ich nur noch Kopfkino! Wer seine vulgären Texte kennt, weiß, was die zwei miteinander gemacht haben", gibt er preis.

Kate erzählte ihren Followern vor wenigen Tagen von ihrer Situation mit Jakub. Auf ihrem Social-Media-Account berichtete sie, es gebe "wieder Stress" – "der von ihm kommt, nicht von mir, das sage ich direkt". Der einstige Prominent getrennt-Kandidat habe sie gefragt, ob sie seit ihrer Trennung schon etwas mit einem anderen Mann gehabt habe, woraufhin sie ihm die Wahrheit schilderte. Laut der 38-Jährigen habe ihr Ex damit aber überhaupt nicht umgehen können und brach den Kontakt zu ihr ab. Wie Jakub wenig später betonte, entspreche dies aber nicht der Wahrheit. Er habe die Temptation Island V.I.P.-Bekanntheit nicht nach ihren Affären gefragt, sie habe diese von sich aus erzählt. "Ich wusste schon immer, dass ihr Charakter und ihre Psyche sehr, sehr schwierig sind. Das habe ich sehr, sehr lange in Kauf genommen. Ich habe dafür aber gedacht, dass sie eine sehr loyale, sehr ehrbare und anständige Frau ist", wetterte er in seiner Story und fügte hinzu: "Ich habe ihr damals das Jawort gegeben und dafür schäme ich mich heute sehr, weil es einfach nicht so ist."

Die ehemaligen "Stranger Sins"-Teilnehmer sorgten mit ihren Auseinandersetzungen bereits in der Vergangenheit für Aufsehen. Zuletzt schien sich ihr Verhältnis allerdings ein wenig gebessert zu haben. Im Februar betonte Kate, dass die beiden gelernt haben, auf neutraler Ebene miteinander umzugehen – und sich nur über ein Thema unterhalten, um möglichen Konflikten aus dem Weg zu gehen. "Wir reden nur noch über die Hunde. Mehr gibt es da auch nicht zu reden – und auch nicht länger als eine Minute, sonst ist direkt wieder Stress. Habe auch keinen Bock mehr auf ihn, nach allem, was war", erzählte sie im Netz. In den vergangenen Monaten schienen sie sich dann aber doch freundschaftlich zu verstehen: Wie die einstige Sommerhaus-Bewohnerin vor wenigen Tagen berichtete, unternahmen sie vor ihrem großen Streit sogar einige Dinge miteinander.

Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Jarecki, Realitystar

Instagram / katemerlan Kate Merlan im Januar 2025

